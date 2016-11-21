В Латгальском зоопарке в Даугавпилсе грядут приятные перемены. На данный момент там реализуется сразу несколько проектов. Во-первых, здание зоопарка утепляется и ремонтируется. Во-вторых, у здания появится пристройка, в которой смогут разместиться обитатели зоосада, которым стало в старом здании уже тесновато.

У удава родились 15 детенышей. Новый дом обретут не только они, но и питон, обезьянки, крабы и моллюски.



Планируется построить позднее целый городок-джунгли тепличного типа. Там появятся искусственные лианы, и будут посажены живые растения. Ожидается, что снаружи все это будет выглядеть как скала с лианами, деревьями и пальмами.



Изменения в зоопарке посетители смогут оценить уже в следующем году.