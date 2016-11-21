Даугавпилс начал готовиться к зимним праздникам. НА площади Виенибас уже открылся общественный каток, где все желающие могут покататься на коньках. Началась также установка Домика гномов, который уже не первый год радует детвору ярким убранством, а также веселыми и интересными мероприятиями, которые в нем проводятся в зимний период.

Вскоре засияет нарядными огнями и главная ёлка Даугавпилса. В этом году зеленую красавицу на площади составят из почти 900 елочек. Установят большие 10-метровые елки и в микрорайонах города. Они появятся на Химии, Новом Строении, Гриве, в Крепости, Погулянке, Крыжах и Ругелях. Елочки должны начать прибывать в город с 21 ноября.

Украсят площадь в этом году и киоски с творческими мастерскими для жителей и гостей города, а также лавочки с традиционными рождественскими товарами.



Ждет в этом году Даугавпилчан и сюрприз. На площади будет установлен небольшой загончик с живыми овечками.