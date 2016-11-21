Даугавпилс начал готовиться к зимним праздникам. НА площади Виенибас уже открылся общественный каток, где все желающие могут покататься на коньках. Началась также установка Домика гномов, который уже не первый год радует детвору ярким убранством, а также веселыми и интересными мероприятиями, которые в нем проводятся в зимний период.
Вскоре засияет нарядными огнями и главная ёлка Даугавпилса. В этом году зеленую красавицу на площади составят из почти 900 елочек. Установят большие 10-метровые елки и в микрорайонах города. Они появятся на Химии, Новом Строении, Гриве, в Крепости, Погулянке, Крыжах и Ругелях. Елочки должны начать прибывать в город с 21 ноября.
Украсят площадь в этом году и киоски с творческими мастерскими для жителей и гостей города, а также лавочки с традиционными рождественскими товарами.
Ждет в этом году Даугавпилчан и сюрприз. На площади будет установлен небольшой загончик с живыми овечками.
Украсят площадь в этом году и киоски с творческими мастерскими для жителей и гостей города, а также лавочки с традиционными рождественскими товарами.
Ждет в этом году Даугавпилчан и сюрприз. На площади будет установлен небольшой загончик с живыми овечками.
Забралися в домики
Лачплесис и гомики.
Эйгима я Ришку
Посажу на шишку.
Будет вместо волка
Эйгим срать под ёлку.
У него апатия
От зелёной партии.
Отовсюду лезет
Волчья-то болезнь.
Ну, а Рита Строде,
Снова входит в моду!
Будет очень рад
Весь электорат,
Не лишённый веры
Строде видеть мэром!
ТЕПЕРЬ ВСЁ ПО-ДРУГОМУ:
Лачплесиис - королева-мать!
Дзалбе - Белоснежка!
Команда спидвеистов - гномы!!!