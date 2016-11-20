Орденский капитул принял решение наградить руководителя Даугавпилсского общества инвалидов Ванду Михайлову высокой наградой. 18 ноября в Рижском замке в торжественной обстановке, в присутствии первых лиц государства Ванда Михайлова получила Крест признания первой степени. Награду ей вручили за общественную деятельность на благо Латвии.

Ванда Михайлова - очень уважаемый в нашем городе человек. Она руководит Обществом инвалидов с 2001-го года. Эта организация стала одной из самых активных в городе. Реализовано немало различных проектов, которые позволяют инвалидам активно участвовать в общественной жизни города. Начали действовать программы обучения для людей с ограниченными способностями, в том числе ориентированные и на детей с инвалидностью. Популярны курсы компьютерной грамотности. Налажено сотрудничество с Госагентством занятости, инвалиды смогли освоить различные специальности. Получив карту ремесленника, люди сумели найти занятие по душе. Члены Общества регулярно выезжали на различные экскурсии, участвовали в различных мероприятиях.