День независимости Латвии в Даугавпилсе оказался омрачен трагическим происшествием.

Вечером 18 ноября на Новом Строении на улице Смилшу, недалеко от перекрестка с улицей Кауняс, в одном из домов произошел пожар, в котором погибли люди.



По данным полиции, жертвами огня стали женщина 1974 г.р. и ребенок 2010 г.р.



Обстоятельства трагедии выясняются.