18 ноября Латвия отметила главный праздник - День Провозглашения независимости.
По случаю знаменательного события жители и гости Даугавпилса приняли участие в праздничных мероприятиях. Кульминацией праздника стал традиционный салют на площади Единства.
Предлагаем к просмотру видео с кульминационной части праздника.
Предлагаем к просмотру видео с кульминационной части праздника.
А там девочка загибается без операции. Парню 98 летнее государство в пересадке печени отказало ! Страшно подумать, что это государство будет делать со своими гражданами когда ему будет 100 лет...
Главное что политбанды показуху организовали!