18 ноября Латвия отметила главный праздник - День Провозглашения независимости.

По случаю знаменательного события жители и гости Даугавпилса приняли участие в праздничных мероприятиях. Кульминацией праздника стал традиционный салют на площади Единства.



Предлагаем к просмотру видео с кульминационной части праздника.