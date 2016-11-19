Латгальский дедушка поставил новый эксперимент. На этот раз он решил проверить, что же будет если воткнуть в тыкву 1000 бенгальских огней и поджечь их.Напомним, что ранее знаменитый пенсионер сначала утопил в яме с газировкой автомобиль, а затем взорвал его.
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Латгальский дедушка поставил очередной эксперимент! (14)
19.11.2016 02:30 | Автор: nasha.lv
Комментарии (0-10/14)
Я 19.11.2016 02:56
9
3
Вот же дед чудит.
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Я 19.11.2016 03:31
7
4
а дедулька то не из пугливых- зажег все как договорились и только потом от тыквы в сторону, в сторону
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19.11.2016 06:24
5
6
мозгов у деда нет!
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фу завистникам! 19.11.2016 09:03
12
5
дедушка так на ютубе подработать может. вам жалко что ли? в отличие от некоторых "городских" клоунов он никому своими действиями вреда не приносит. Развлекся сам - развлек других. Все довольны. :-)
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Пафнутий Дерево 19.11.2016 18:06
3
0
Дед скучное видео дай огня в следующем видео
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Снежок 19.11.2016 19:37
4
0
Molodec starost provodit s jumorom
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ПОЭТ СЭРГЕЙ КАНЫГИН 20.11.2016 09:16
0
4
Я тоже хочу славы ! Ничего не умею, но фотками своими всех задолбаю ! Запомните меня !
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ар-17 20.11.2016 12:12
4
8
Это на тебе смирительная рубашка завязана?
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конечно 20.11.2016 14:37
1
1
Дед дурью мается,лучше пошёл к стоматолагам и вставил себе зубы,а не портил экологию.
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rizik 20.11.2016 17:34
2
0
DED sovsem s katushek sjehal!!! d Dpilse estj psihuska-tuda emu i doroga!!! pustj tam zazigaet ogni Dpilsa!!!!!
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