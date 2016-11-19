На радиостанции Алиса Плюс прошла очередная программа "Пульс Латвии".
Гость в студии - известный в городе и за его пределами журналист - Роман Самарин. Ведущая программы - Татьяна Галич.
Полная и короткая версии программы доступны в видеозаписи эфира.
Полная и короткая версии программы доступны в видеозаписи эфира.
1 июня 2009 года (за пять дней до муниципальных выборов) тогдашний руководитель Теплосетей Эдгар Даугелис, чью работу и курировал Лачплесис, подписал договор с фирмой «Latneftegaz», согласно которому она получает право аренды тепловых котлов, размещенных на городской ТЭЦ-2, сроком аж на 25 лет! При этом сумма аренды, которую должен платить этот частник, составляет всего133 лата 50 сантимов в месяц! В договорном приложении, оформленном в то время, когда Лачплесис уже сидел в мэрском кресле, в подробностях расписывалось, что Теплосети обязуются закупать у «Latneftegaz» в год порядка 32 000 мегаватт тепла. В денежном эквиваленте это тепло составит 800 тысяч латов в год, ну а с помощью простенького арифметического действия легко можно сосчитать, что за 25 лет эта сумма выльется в 20 миллионов латов.
Неплохой финт ушами, не правда ли?