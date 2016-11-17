В редакцию портала Nasha.lv поступила информация от очевидца ситуации, произошедшей сегодня вечером в одном из районов города.

Как сообщил очевидец в 17:10, в мусорном контейнере по улице Пушкина, 101, лежит человек без признаков жизни. Позвонив по номеру 112, очевидец вызвал полицию и скорую помощь.



Первыми на место прибыли сотрудники скорой помощи.



Мужчина, на вид которому около 40-45 лет, никак не реагировал на попытки привести его в чувство.



Сотрудники бригады скорой помощи вытянули мужчину из мусорного контейнера и уложили на медицинскую каталку. После некоторых манипуляций его удалось привести в чувство. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как он попал в мусорный контейнер, он объяснить не смог.



Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали у мужчины обморожение. Если бы его не обнаружили сегодня, вероятнее всего, к утру мужчина бы замерз.



Обстоятельства случившего призвана выяснить полиция, которая вскоре после сигнала прибыла на место происшествия.