В преддверии государственного праздника в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко открылся новый выставочный сезон. Вниманию зрителей представлено шесть новых выставок.

Сквозь легкий поток и приземление в реальность, шарм ушедшего времени, перелистывая лучшие художественные страницы прошлого века и вглядываясь в сны и фантазии художников Европы и Китая, открылся последний большой выставочный сезон 2016 года. Работы, представленные на выставках, говорят о человеке и человечестве, об опыте, о понимании, об ощущениях сегодня, о прошлом и о будущем.



В этом выставочном сезоне вниманию зрителей предлагаем выставку армянской художницы Евы Арут РЕАЛЬНОСТЬ (в настоящее время художница живет в Германии), выставку ПИНГ – ПОНГ. СЫГРАННОСТЬ ИДЕЙ, посвященную 75 летнему юбилею Союза художников Латвии, выставку МИРЫ СНОВ И ФАНТАЗИЙ международной группы художников Азии и Европы из художественной галереи «Pashmin». Художественное пространство Латвии представят художница Зайга Путрама выставкой ВСТРЕЧА СОЛНЦ и Даугавпилсская художница Наталья Мариноха выставкой ТЕЧЕНИЕ. Однако самый большой ажиотаж и интерес зрителей вызывает выставка ШАРМ МОДЫ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ из коллекции популярного искусствоведа и коллекционера Александра Васильева.



Выставки зимнего выставочного сезона будут открыты до 29 января 2017 года.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКАХ:



Выставка Музея Союза художников Латвии ПИНГ – ПОНГ. СЫГРАННОСТЬ ИДЕЙ.



Выставка посвящена 75 летнему юбилею Союза художников Латвии. В выставке участвует коллектив авторов, и экспонируются работы из музея общества «Союз художников Латвии» 70 – 80 годов XX века, в которых видно, как творческий активный дух художников неуёмен в желании состязаться. Богатейшая стилистика, попытки исследовать и изучать природу, мир, стилизация и обобщение, умолчание и подчёркивание – это сыгранность, в которой художники могли обогащать друг друга.



Коллекция Александра Васильева. ШАРМ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ.



Александр Васильев – театральный художник из России, декоратор, искусствовед, коллекционер искусства, костюмов и театрального реквизита и историк моды. Выставка – уникальный проект высокой художественной и культурной ценности, который впервые будет показан в Восточной Латвии. Экспозицию составляет примерно 50 – 60 предметов одежды разных стилей – от романтизма до югендстиля, которые носили люди в Англии, Франции, Италии, Германии и Австро – Венгрии. Также в экспозиции более 150 аксесуаров, более не используемых повседневно, и преданных полному забвению. Выставку дополняют крупноформатные копии старинных фотографий, а также картины маслом и акварели, создающие неповторимый дух жизни и моды тех времен.



Выставка международной группы „Pashmin art gallery” МИРЫ СНОВ И ФАНТАЗИЙ



Выставка из художественной галереи „Pashmin” (Германия). Отобранные работы – результат снов и фантазий художников, так или иначе принадлежащих разным культурам. Хотя те различны по темам, и даже по технике, все представленные работы рассказывают о снах. Осматривая работы каждого художника, вы как бы оказываетесь в пространствах снов и фантазий, как через лупу разглядывая новые невиданные миры. В выставке принимают участие 10 художников из 5 стран мира: Лиза Эттерих (Германия), Зеху Ли (Китай), Дминц (Италия), Наталья Ноури (Латвия), Патрик Бубна-Литик (Австрия), Михаель Имхоф (Германия), Зианг Хайцанг (Китай), Иммервар (Германия), Янус Альфонсо (Германия), Хоу Гуанбин (Китай).



Наталья Мариноха. ТЕЧЕНИЕ



Даугавпилчанка Наталья Мариноха – художник чувств, способный отразить тончайшие состояния души. Её картины не спонтанный, но скорее выверенный мир уравновешенных и гармоничных чувств, увиденное в природе настроение, схваченная взглядом стихия, предлагаемая зрителю в особой раскадровке художника, позволяющая легко скользнуть в композицию.



Ева Арут. РЕАЛЬНОСТЬ



Ева Арут – художник, писатель, журналист, автор нескольких документальных фильмов. Работы выставки «Реальность» отражают фрагменты жизненного пути художника: яркие и монотонные, эмоциональные и спокойные. В них можно увидеть мечты и переживания Евы, её чувсва и желания. Каждая картина как другой человек. Образы в её работах неуловимы, как неуловима сама реальность; это только ощущения, призраки, что балансируют между видимым и невидимым. Выставку дополняют три коротких психологических фильма. Это эксперимент художника, побуждающий зрителя задуматься о достижении своей цели в жизни.



Зайга Путрама. ВСТРЕЧА СОЛНЦ



Выставку образуют 8 акварелей большого размера, на каждой из которых изображены два Солнца. В работах как композиционно, так и с помощью цвета и его интенсивности смоделированы ситуации, в которых два объекта равноценны, но каждый эффективен по- своему. Особое внимание уделено месту соприкосновения кругов.