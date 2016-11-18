Уважаемые жители Латгалии!
От имени Генерального консульства и себя лично сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем провозглашения Акта о Независимости Латвийской Республики!
День Независимости – особый праздник, являющийся символом победы, свободы и возрождения. Он объединил в себе мужество героических предков и веру в созидательный потенциал латвийского народа. Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан страны за завтрашний день своей Отчизны.
Убеждены, что развитие отношений между Беларусью и Латвией, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, послужат интересам народов наших стран.
Желаем Вам плодотворной работы во имя укрепления суверенитета Латвийской Республики. Пусть в семьях царят согласие и достаток, звенят детские голоса, а каждый день приносит новые успехи и добрые дела.
Мира, стабильности и благополучия.
С уважением,
Убеждены, что развитие отношений между Беларусью и Латвией, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, послужат интересам народов наших стран.
Желаем Вам плодотворной работы во имя укрепления суверенитета Латвийской Республики. Пусть в семьях царят согласие и достаток, звенят детские голоса, а каждый день приносит новые успехи и добрые дела.
Мира, стабильности и благополучия.
С уважением,
Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе
В.В.Климов
В.В.Климов
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