Уважаемые жители Латгалии!



От имени Генерального консульства и себя лично сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем провозглашения Акта о Независимости Латвийской Республики!

День Независимости – особый праздник, являющийся символом победы, свободы и возрождения. Он объединил в себе мужество героических предков и веру в созидательный потенциал латвийского народа. Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан страны за завтрашний день своей Отчизны.



Убеждены, что развитие отношений между Беларусью и Латвией, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, послужат интересам народов наших стран.



Желаем Вам плодотворной работы во имя укрепления суверенитета Латвийской Республики. Пусть в семьях царят согласие и достаток, звенят детские голоса, а каждый день приносит новые успехи и добрые дела.



Мира, стабильности и благополучия.



С уважением,

Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе

В.В.Климов