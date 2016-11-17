17 ноября в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа еженедельного шоу "Игры престолов".
Ведущие программы - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
Полная версия программы доступна в аудиозаписи эфира.
Полная версия программы доступна в аудиозаписи эфира.
А смысл?
Что может предложить деве юной мужчина пожилого возраста?
ТОЛЬКО СУРРОГАТНЫЙ КОИТУС!
Алиса всю свою жизнь мечтала о большой и чистой любви. Лесбийские игры с Панкевич никак не будоражали её недюжинный разум. Да и перспектива пойти по рукам, гетеру белого пиара никак не прельщало. Хотелось всё-таки большого и чистого. Кошерный обрез Немцова ушёл в небытие.
99-ГОДОВЩИНА НАДВИГАЛАСЬ НАХРАПОМ, но жить очень хотелось сегодня....