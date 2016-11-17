17 ноября в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа еженедельного шоу "Игры престолов".

Ведущие программы - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

Полная версия программы доступна в аудиозаписи эфира.