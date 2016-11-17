Между Ригой и остальной Латвией существуют большие контрасты в уровне развития - и в населенности, и в инфраструктуре, - но на местах осуществляются неплохие попытки нивелировать эту разницу, рассказали представители Союза самоуправлений и Латгальского региона в дискуссии на Латвийском радио 4 «День за днем». Столица не только оттягивает на себя, как пылесосом, рабочие руки из провинции - «ставят палки в колеса» и политики, принимая необдуманные, чреватые негативными последствиями решения.

Янис Даугавиетис, руководитель представительства Латгалии в Риге, рассказал, что его офис предназначен для выполнения главной задачи: поддержать предпринимателей Латгалии, чтобы у них в Риге было место для встреч, создания проектов.



«И еще в представительстве очень много встречается людей из самоуправлений. Все люди из Латгалии могут к нам прийти – у меня в Риге для них есть помещение.



Почему бы не встретиться в самой Латгалии? Потому что Рига – столица, это в ней принимаются все решения и заключаются сделки, латгальцам приходится туда ехать», - пояснил Даугавиетис.



Советница Латвийского союза самоуправлений по развитию села Сниедзе Спроге пояснила: это вовсе не значит, что Рига «виновата» в сложившейся ситуации или как-то ущемляет провинцию.



«Просто все министерства находятся в Риге, правительство, парламент заседает в Риге. Ценность столицы не нужно принижать, говоря, будто Рига «плохая», и там всё происходит – а в других местах не происходит ничего. Надо гордиться тем, что Рига наша столица».



То, что люди в 200-250 км от Риги живут хуже – стереотип, считает она. И усилия Союза самоуправлений как раз направлены на то, чтобы уровень жизни людей в провинции год от года повышался:



«Мы реализуем небольшие, но значимые проекты, что-то дающие живущим ближе к государственной границе людям, и проекты трансграничного сотрудничества тоже», - отметила Сниедзе.



Тревожным знаком, с ее точки зрения, является скорее то, что даже неподалеку от Риги хватает мест, где больше никто не хочет заниматься сельскохозяйственным производством, а «только и смотрит, когда можно будет развивать на этих территориях строительство поселков».

Особая статья – дороги, и Союз самоуправлений прилагает все усилия, чтобы в каждом самоуправлении ежегодно приводилось в порядок хоть несколько километров важных для населения путей, для чего задействована особая программа поддержки Сельскохозяйственного фонда – с привлечением денег ЕС, рассказала Сниедзе.



Глава администрации Латгальского планировочного региона Ивета Малина-Табуне пояснила:



«Наша главная задача – успешно «приземлять» замыслы. Чтобы не на бумаге всё хорошо выглядело, а реально хорошо работало».



По ее словам, «дорожная» программа позволила в прошлом году в Латгалии отремонтировать 150 км дорог, и сейчас активно обсуждается применение так называемой двойной обработки, или черного асфальта – может, это дорожное покрытие и не столь износостойкое, но оно заметно дешевле, и уложить его быстрее.



«Это решение, позволяющее с меньшими ресурсами сделать больше километров дорог. Практически втрое».



Дороги, которые поддерживаются в проезжем состоянии, позволяют развивать предпринимательство – ведь в регионе хватает промзон: в Даугавпилсе, Ливанах, Лудзе, Балви, Прейли, Краславе, перечислила Малина-Табуне.



«Поэтому мы максимально тесно работаем с самоуправлениями, чтобы выявить, где есть или реальный бизнес, или потенциальные инвесторы, готовые прийти и развивать бизнес – мы тогда стараемся максимально улучшить там инфраструктуру.



Предприниматели сегодня конкурируют со всем миром: инвесторы могут выбирать любое место. И мы очень благодарны бывшему президенту Андрису Берзиньшу – у нас сейчас заключен договор о сотрудничестве с Малопольским краем Польши, мы посмотрели на их опыт по развитию предпринимательства, они – на наш.



В мае был утвержден закон о Латгальской свободной экономической зоне – пусть это не панацея, но это новый инструмент, и он позволит дать статус СЭЗ 5% всей территории Латгалии (а это 72 тыс. га).

И если предпринимателю годится территория, его устраивают подъездные пути и прочее – мы пойдем ему навстречу, и в обмен на инвестиции он получит налоговые послабления», – рассказала руководитель Латгальского планировочного региона.



На местах делается всё возможное, но вот в чем столица регионам «портит картину» - так это в законодательной сфере, заявил Владислав Станкевич, руководитель Латгальского центра предпринимательской деятельности:



«Зная уровень безработицы, который мы имеем в регионах – любое, каждое созданное там рабочее место важно! К сожалению, на уровне правительства сделаны непопулярные шаги, способные повлиять на число рабочих мест в будущем – такие, как ликвидация микропредприятий. На мой взгляд, это необдуманное решение, способное привести к усилению эмиграции жителей. То же касается поднятия стоимости энергоресурсов, электричества – мы ожидаем возможного удорожания стоимости газа. Если для Риги это тяжело, то для регионов это тяжело вдвойне!



За каждое созданное сейчас в регионах рабочее место идет огромная борьба. И создание Латгальской специальной экономической зоны – лучик света и возможность не только для привлечения инвесторов. Это и возможность для местных предпринимателей расширить свои производства, получив определенные блага, налоговые льготы на свои вложения в расширение производств и создание новых продуктов.



Это в первую очередь скидка в 80% по налогу на недвижимость, в зависимости от объема инвестиций, практически до 2035 года – плюс скидка в 80% на подоходный налог с предприятия (ПНП), то есть вместо 15% платить придется лишь 3%.

Хотя мы считаем, что для будущего развития нам надо догонять Эстонию и Литву – в первую очередь, чтобы в регионах дела шли получше, необходимо увеличение не облагаемого подоходным налогом с населения (ПНП) минимума. Не минимальной зарплаты, а необлагаемого минимума! Потому что в Литве он сейчас 200 евро, в Эстонии 170, в Латвии – 75 евро в месяц».



Налоги на рабочую силу сегодня мешают Латвии привлечь определенных инвесторов, пояснил Станкевич – особенно тех, что ориентированы на создание большого числа рабочих мест.