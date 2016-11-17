Сегодня Даугавпилсский суд продолжит рассмотрение дела об ограблении ювелирного магазина с проверкой доказательств. По данному делу на скамью подсудимых попали три жителя Литвы: Арвид Багдон, Ремигий Ричкус, Паулюс Пудринскс. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 176 - ограбление в крупном размере или совершенное организованной группой.

За подобное преступление виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет, с конфискацией имущества или без, и с надзором на 3 года.



Напомним, что 28 августа 2015 года средь бела дня в Даугавпилсе на тот момент еще неизвестные мужчины, используя газовый баллончик, ограбили магазин ювелирных изделий на ул. Лачплеша. В тот же день по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали троих граждан Литвы. Самому младшему на тот момент было 15 лет. Старший из грабителей, 51 мужчина, до этого за решеткой провел суммарно 28 лет своей жизни. Ранее судимы были и два других грабителя.



Полиции удалось найти и вернуть хозяевам почти все ювелирные изделия, похищенные грабителями. Общая их стоимость оценивается в более чем 70 000 евро.