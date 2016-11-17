14 ноября истек срок подачи заявок на сезон – 2017. СК «Локомотив» подал окончательный состав на будущий сезон. Ранее клуб продлил контракт с Кястасом Пуодужком и подписал россиянина Сергея Логачева.

На прошедшей неделе также продлил свои контракты Максим Богданов и Йонас Килмакорпи.



Клуб благодарит Йонаса за понимание, так как значительно снизил свои финансовые запросы, оценивая нелегкая ситуацию в клубе, но отдавая предпочтение команде из Даугавпилса.



Соглашение также было достигнуто с сильнейшим итальянским гонщиком Николасом Коватти, родившимся в Аргентине в 1988 году, но выступающего по итальянской лицензии. В минувшем сезоне он выступал из «ведьм» из Ипсвича (Англия), в лиге NICE провел одну гонку. Больше всего Н. Коватти запомнился тем, что выиграл чемпионат Европы среди пар, который походил этим летом в Риге.



В числе взрослых гонщиков у «Локомотива» также числится швед Ким Нильсон (1990 г.р.). В польской лиге скандинав провел три гонки. В основном же стартовал в трех лигах: шведская элитсерия – «Масарна» (Авеста), алсвенскан – «Варгарна» (Норрчепинг), английская элит-лига – «Хаммерс» (Лэйксайд).



Из достижений у шведа – «серебро» чемпионата Швеции – 2014. Дважды с «Роспигарной» выигрывал «золото» алсвенскан (2011, 2013), а также «серебро» с «Варгарной» в элит-серии. В послужном списке также «бронза» юниорского чемпионата Швеции (2011). Трижды со сборной Швеции U21 поднимался на подиум мирового первенства – «бронза» (2008, 2009) и «серебро» (2010).



Юниорская скамейка выглядит без существенных изменений. Вся ребята – воспитанники клуба. Лидером по итогам минувшего сезона на юниорской линии у команды является Евгений Костыгов (1996 г.р.). Сезон – 2017 станет для него заключительным в качестве юниора. Как и прежде в строю Давис Курмис (1999 г.р.), Олег Михайлов (1999 г.р.), Артем Трофимов (2000 г.р.), Денис Зворыгин (1998 г.р.). В их компанию добавился Даниил Колодинский (2000 г.р.).