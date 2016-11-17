Полиция сообщила о результатах работы по борьбе с распространением наркотиков. В Даугавпилсе после получения оперативной информации сотрудники полиции провели обыск в одном из частных домов. Были обнаружены и изъяты 74 свертка с приблизительно 40 граммами вещества, похожего на марихуану.

В связи с этим начат криминальный процесс. Полиция продолжает расследование. Назначены необходимые экспертизы.



По закону за нелегальное производство наркотических или психотропных веществ, их приобретение, хранение, перевозку или реализацию полагается наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет, с конфискацией имущества или без, и с надзором до 3 лет.