Молодые жители Даугавпилса не пропустите, приём заявок на участие в игре продлится только до 25 ноября! «Юные стражи Риги» - эта захватывающая приключенческая игра на свежем воздухе, как и в предыдущие годы, пройдёт в Даугавпилсской крепости.

Несмотря на то, что на этот раз участникам игры предстоит бороться в экстремальных условиях, мы считаем, что для молодёжи нашего города не существует никаких преград! Обязательно надо одеться потеплее: зимняя одежда и обувь. Чай, горячий обед и костёр мы обеспечим, а о заданиях и серьёзном обучении позаботятся Национальные Вооружённые силы Латвии, Яунзардзе и Центр информации.

Не обойдётся без подарков! Победитель игры 16 декабря отправится на авиабазу Воздушных сил в Лиелварде, о призах для участников игры не забыло и самоуправление. На сегодня можем сказать, что награды будут соответствовать вложенным силам! В свою очередь вкусная поддержка «Latvijas Maiznieks» позволит быстро восстановить силы и продолжить борьбу за победу.

В состав команды должны входить 6 человек (3 девушки и 3 юноши в возрасте 14-19 лет), регистрация и ответы на вопросы анкеты на сайте www.jaunierigassargi.lv!