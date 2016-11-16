По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в начале октября в Даугавпилсский участок полиции поступила информация о том, что в одну из квартир на втором этаже пробрался злоумышленник в маске. Пока пожилая женщина была в шоке, преступник связал ей руки и впустил в дом подельника, после чего они похитили ювелирные украшения, вещи и деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 5 ноября был задержан 36-летний подозреваемый в ограблении. В ходе обыска у него нашли и изъяли часть похищенных вещей. Чуть позже стражи порядка задержали второго соучастника ограбления — мужчину 1985 г.р., у которого нашли героин.



Следствие продолжается.