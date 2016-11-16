В редакцию портала NASHA.LV обратились жители микрорайона Грива. Они возмущены тем, что ответственные службы не посыпают и не чистят дороги в их районе: " У нас на Гриве не хотят чистить и посыпать дороги. Что мы не люди? Кто-то пешком идет, а кто-то едет на машине. Мы также платим налоги и налоги на машину. Видать наш мер с его командой складывают на карман денежки."

Напомним, что в последние дни в Даугавпилсе прошли снегопады. В связи с этим сотрудники коммунальной сферы должны были работать в усиленном режиме. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые районы действительно своевременно очищаются от снега и посыпаются реагентами. Однако далеко не все жители довольны качеством работы коммунальщиков. Жалобы продолжают поступать.