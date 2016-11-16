В конце минувшей недели в Даугавпилс приехали представители рижской фирмы GeoExpert, которая по итогам закупочной процедуры выиграла заказ самоуправления на выяснение причин обмеления озера Губище. В последние годы водоём начал стремительно высыхать.
Обеспокоенные происходящим специалисты городской Думы и учёные Даугавпилсского университета строили различные предположения. К примеру, бассейн озера сокращается из-за отвода части ливневых вод в ливневую канализацию, хотя прежде эта вода попадала в озеро. Высказывалось также мнение о возможном негативном влиянии на ситуацию благоустройства водоёма. Однако от зарослей очищались только берега, причём лишь на тех участках, которые принадлежат самоуправлению. В ходе производства работ дна никто не касался.
Специалисты сходятся во мнении, что в своём нынешнем состоянии озеро неминуемо приближается к конечной стадии – стать болотом. По словам представителя столичной компании, подобные проблемы характерны те только для Латвии, но и других стран Европы. Чтобы найти решение необходимо установить точные причины обмеления водоёма. Полученные данные позволят самоуправлению выяснить первопричину, а также узнать, можно ли и каким образом очистить озеро для повышения уровня воды.
Побывав на месте, представители компании осмотрели объект, оценили объём и график выполнения предстоящих работ. По условиям договора завершить исследование озера Губище фирма GeoExpert должна до конца апреля 2017 года.
Специалисты сходятся во мнении, что в своём нынешнем состоянии озеро неминуемо приближается к конечной стадии – стать болотом. По словам представителя столичной компании, подобные проблемы характерны те только для Латвии, но и других стран Европы. Чтобы найти решение необходимо установить точные причины обмеления водоёма. Полученные данные позволят самоуправлению выяснить первопричину, а также узнать, можно ли и каким образом очистить озеро для повышения уровня воды.
Побывав на месте, представители компании осмотрели объект, оценили объём и график выполнения предстоящих работ. По условиям договора завершить исследование озера Губище фирма GeoExpert должна до конца апреля 2017 года.
"В 1897 году Шмуэль Данилович Вальденберг на Шоссейной улице №211/213, возле озера Губище, напротив спичечной фабрики Закса, открыл кожевенный завод. Там работало 38 человек, предприятие занималось выработкой дубленок, оно просуществовало до Первой мировой войны." Гесель Маймин.
"В 1897 году Шмуэль Данилович Вальденберг на Шоссейной улице №211/213, возле озера Губище, напротив спичечной фабрики Закса, открыл кожевенный завод. Там работало 38 человек, предприятие занималось выработкой дубленок, оно просуществовало до Первой мировой войны." Гесель Маймин.
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