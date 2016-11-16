В конце минувшей недели в Даугавпилс приехали представители рижской фирмы GeoExpert, которая по итогам закупочной процедуры выиграла заказ самоуправления на выяснение причин обмеления озера Губище. В последние годы водоём начал стремительно высыхать.

Обеспокоенные происходящим специалисты городской Думы и учёные Даугавпилсского университета строили различные предположения. К примеру, бассейн озера сокращается из-за отвода части ливневых вод в ливневую канализацию, хотя прежде эта вода попадала в озеро. Высказывалось также мнение о возможном негативном влиянии на ситуацию благоустройства водоёма. Однако от зарослей очищались только берега, причём лишь на тех участках, которые принадлежат самоуправлению. В ходе производства работ дна никто не касался.



Специалисты сходятся во мнении, что в своём нынешнем состоянии озеро неминуемо приближается к конечной стадии – стать болотом. По словам представителя столичной компании, подобные проблемы характерны те только для Латвии, но и других стран Европы. Чтобы найти решение необходимо установить точные причины обмеления водоёма. Полученные данные позволят самоуправлению выяснить первопричину, а также узнать, можно ли и каким образом очистить озеро для повышения уровня воды.



Побывав на месте, представители компании осмотрели объект, оценили объём и график выполнения предстоящих работ. По условиям договора завершить исследование озера Губище фирма GeoExpert должна до конца апреля 2017 года.