Второй глобальный диктант на латышском языке, проходивший 15 октября, написали 789 человек. Лишь две работы выполнены без ошибок, в трех было по одной ошибке. А в одной работе их насчитали целых 234.

В среднем участники Глобального диктанта допустили по 11 орфографических и семь пунктуационных ошибок. Причем, у женщин, в среднем, было вдвое меньше ошибок (15 против 31 соответственно). Самой младшей участнице было 9 лет, самому старшему – 82 года. Всего Глобальный диктант писали люди из 24 стран.



Написанные без ошибок работы были написаны именно в Латвии – в Риге и Талси.



Больше всего тех, кто выполнял задание очно, было в Риге — 122 человека. В Лиепае свои знания проверили 73 участника, в Вентспилсе — 25, в Резекне — 10, а в Даугавпилсе — всего пять, сообщили организаторы.



Через Интернет-платформу raksti.org подано 538 работ, больше всего (477) из Латвии, за которой следуют Великобритания (17), ФРГ (7) и Бельгия (6). Несколькими участниками были представлены Дания, Швеция, США, Эстония, Ирландия, Россия, Нидерланды и Норвегия. По одному желающему «выдвинули» Франция, Хорватия, Исландия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Финляндия, Испания и Тунис. Еще один человек указал несуществующее государство, сообщают организаторы.