В Даугавпилсе окончена вторая очередь проекта по реновации Вишкского стадиона. Она обошлась краевому самоуправлению в 394 434 евро. Работы по реконструкции стадиона выполняла компания "RBSSKALS Būvvadība". Начались они 9 мая этого года.

В ходе работ было построено многофункциональное поле для волейбола и баскетбола, трибуны для зрителей, благоустроена территория, проведено и подключено освещение, построен склад для инвентаря.

Стадион готов к эксплуатации в летний период. В следующем году его начнут активно использовать.