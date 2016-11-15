О Надежде Пучковой неоднократно писали в прессе, рассказывали о диагнозе, который разделил жизнь молодой девушки на ДО и ПОСЛЕ, собирали деньги всем миром на радиохирургическую операцию. И собрали. Неимоверная отзывчивость простых людей, желающих помочь Надежде справиться с болезнью, позволила ей провести необходимые манипуляции и вновь с надеждой посмотреть с будущее. Однако, когда всё казалось уже позади, состояние девушки ухудшилось...

Мы познакомились с Надеждой лично в редакции портала Nasha.lv лишь вчера. Перед нами предстала улыбчивая, добродушная и неимоверно светлая девушка, без единой капли грусти в глазах, которая, честно говоря, в данной ситуации была весьма ожидаемой.



На стол легла толстая папка документов, выписок, бумаг с ответами, переписками, фотографиями и чеками, а за каждой из этих бумаг — целая история, которую день за днем проживает Надежда и ее супруг в борьбе с системой за право на жизнь.



Диагноз Надежды - гемангиома /кавернома-доброкачественная сосудистая опухоль в левом полушарии мозга. Разрыв такой опухоли может вызвать серьёзное мозговое кровоизлияние. Само расположение гемангиомы в левом полушарии мозга может вызвать серьёзные приступы эпилепсии, значительное снижение зрения, слуха и памяти, нарушения координации движений, нервные расстройства, временный паралич одной из конечностей, мышечная слабость, головокружение, потеря сознания, иногда появляются проблемы с речью. и т. д. При разрыве гемангиомы исход может быть летальным.



После того как назначенное в Латвии лечение, на которое собрали деньги неравнодушные люди, не принесло ожидаемых результатов, а врачи Латвии не давали никаких перспектив, Надежда с мужем отправилась в Германию на консультацию в Мюнхенский онкологический центр. К слову, реализовать эту поездку удалось также с помощью людей, которые не безучастны к чужому горю. Сочувствие, сопереживание и помощь простых людей — в данной ситуации должна быть вынесена в отдельную тему. Чтобы выразить всё свое чувство благодарности к людям у Надежды просто не хватает слов. Даугавпилчане, рижане, люди со всей Латвии, наши соотечественники, разбросанные по разным странам мира, русские, латыши, немцы, молодые, люди преклонного возраста, одинокие мамочки — все эти люди никогда не знали Надежду, но именно они дали ей ту надежду и веру, которую она в какой-то момент практически потеряла. Горе Надежды позволило ей поверить в людей, в их доброту и отзывчивость, и именно это дало ей силы бороться дальше. А впереди предстоял еще долгий путь...



- После того как лечение в Латвии не принесло результатов, а состояние стало ухудшаться, мы с мужем на собранные людьми деньги, поехали в Германию на консультацию. Как сказал после обследования и изучения моей истории болезни профессор Мюнхенского онкологического центра, единственный вариант для меня остаться в живых и избежать повторного кровоизлияния в мозг - открытая операция на мозг по удалению злосчастной каверномы. Одним словом, требуется провести трепанацию черепа. К сожалению, проведенная радиохирургия не дала результатов. Может, у каждого человека все происходит по-разному, но у меня нет улучшений по истечению 8 месяцев, появились все те же симптомы, что и были до радиооблучения, участились обмороки, кровотечения, ухудшилось зрение, появилась тошнота с кровью. Каждый день для меня – это борьба за жизнь. К сожалению, я не могу упускать драгоценное для меня время, потому что риск повторного кровоизлияния высок, и мысль о том, что завтра для меня может не наступить, приводит в ужас. Опять начинаются слезы, паническое состояние, нервозность на пределе.



- В Мюнхене операцию назначили на 21 ноября. Стоимость операции составляет 30 100 евро, плюс деньги на дорогу и проживание для меня и сопровождающего (моего мужа). В общей сложности нужно около 35 тысяч евро. Должно произойти чудо, чтобы успеть собрать эту сумму за оставшиеся дни.



- Мы заранее собрали все соответствующие документы и подали в Министерство Здравоохранения и Национальную службу здравоохранения. На сегодняшний день с первой инстанции документы опять отправили во вторую. Опять надо ждать месяц. У меня его нет. Я хочу жить и растить своих детей не думая о том, что будет завтра и будет ли оно вообще. Мы с супругом не сидим сложа руки. Пишем письма в различные фармацевтические компании за рубежом и прикладываем подтверждающее документы. Почему именно за рубеж? Потому что некоторые из компаний помогали нашим даугавпилчанам в борьбе за свою жизнь. Кто знает, может и мне повезет? Мы ищем любой вариант, чтобы жить дальше. Ищем различные пути выхода из данной ситуации. В ziedot.lv все очень сложно. Там есть все мои заявления на получение помощи в оплате операции в Мюнхене, но от меня ждут ответ из Министерства Здравоохранения о решении государства в оплате операции. А когда он будет?…. Из личного разговора в Национальной службе здравоохранения мне четко дали понять, что было бы смешно рассчитывать на какую-либо оплату, так как уже конец года и в бюджете как обычно денег нет. Как высказалась в одном интервью Анда Чакша, что на онкологических больных людей денег нет. Но с моей стороны я соблюдаю все документальные формальности, как такого требует закон. Надо, значит надо. Вот только в данных инстанциях не понимают, что для меня важен каждый день. Мозг — это не ранка на пальце, которую можно промыть и забинтовать. Здесь все серьезно и я сама боюсь за свою жизнь, за то, что мои дети останутся без меня. Я человек позитивный, улыбчивый, но все это только днем, на людях, при встрече с родными, а вечером - проливные слезы взахлеб, сидя в ванной, чтобы дети и муж не видели. Я верю, что все получится – но это только где-то там, в моих мечтах, - рассказала нам Надежда.





До назначенной операции в Мюнхене остаются считанные дни, но уже сегодня понятно, что этим шансом на спасение Надежда воспользоваться не сможет. На сегодняшний день никаких движений по началу сбору средств благотворительными организациями так и не начат. Все письма, отправленные Надеждой и ее супругом в различные фонды и организации, к сожалению, пока результатов не дали. В ситуации, когда время катастрофически утекает сквозь пальцы, Надежде вновь приходится уповать на чудо — на отзывчивость неравнодушных к ее горю людей. 35 тысяч — это очень большие деньги, собрать которые простым людям в короткий срок не предоставляется возможным. Поэтому хотелось бы обратиться за помощью не только к простым людям, но и к предпринимателям, политикам, представителям юридических организаций. Ваша помощь сейчас важна как никогда! Мюнхенский онкологический центр готов провести операцию в любой момент как только будет собрана необходимая сумма. До Рождественских праздников, когда происходят чудеса, остается не так много времени. Лишь объединившись все вместе, и пожертвовав на счет Надежды средства на операцию, мы сможем сотворить это чудо своими руками и сделать главный Новогодний подарок для Надежды Пучковой — подарить ей жизнь, а ее семье — счастье видеть счастливую и здоровую жену и маму.



Для каждого, кто хочет принять участие в помощи, приводим банковские данные Надежды:



Nadežda Pučkova

p/k 290990-10224

LV05HABA0551039849079



pay pal - nadezdapuchkova1990@mail.ru



Для тех, кто хочет пообщаться с Надеждой лично, просим обращаться в редакцию портала Nasha.lv по электронной почте: glavred@nasha.lv.