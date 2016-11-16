Вечером 11 ноября у центрального входа в Центр искусств М. Ротко были установлены две стальные пушки калибра 6 дюймов модели 1883 года.

В период 1920-1940 годов они находились возле Офицерского клуба, а уже в наше время, когда началась реконструкция крепости, их перенесли на хранение в безопасное место. Пока пушки будут стоять у входа в арт-центр М. Ротко, а позже будет принято решение об установке исторических орудий на постоянное место.