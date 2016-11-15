В Санкт-Петербурге прошел полуфинал официальной лиги КВН, в которой почетное первое место заняла Сборная Даугавпилса.

По возвращению из города на Неве, капитан команды Александр Комаров рассказал редакции портала Nasha.lv о самой популярной игре всех веселых и находчивых, а также о планах, надеждах и перспективах.



- Александр, для многих КВН - это юмористическая игра, состоящая из высшей и премьер лиги, которую показывают по телевидению. Но, судя по всему, реальный масштаб игры намного шире. Как выстроена схема КВН?



- Вы абсолютно правы. Все мы знаем КВН, который показывают по телевидению - это высшая лига, которую ведет Александр Васильевич Масляков и премьер-лига, ведущей которой является Александр Масляков младший. На самом деле телевизионных лиг КВН четыре: две в Москве, одна международная в Минске и одна в Тольятти. По классу они распределяются в следующем порядке по возрастанию: Минск, Тольятти, премьер-лига в Москве и высшая лига. Вообще же официальных лиг КВН достаточно много. Попасть в ту или иную официальную лигу различного ранга можно только с фестиваля в Сочи, где необходимо получить определенный рейтинг. Данный рейтинг впоследствии определяет ту или иную лигу КВН, в которой может играть команда.



- Та лига, которая прошла в Санкт-Петербурге - эта лига какого уровня?



- В Петербурге лига КВН очень высокого класса. Нам удалось в жесткой конкуренции занять первое место, получить главную премию фестиваля и успешно перейти в финал, который состоится в Санкт-Петербурге уже в декабре. Наша команда "Сборная Даугавпилса" смогла попасть в официальную лигу КВН Санкт-Петербурга только благодаря тому, что мы очень удачно выступили в Сочи зимой. Мы получили повышенный рейтинг и сейчас должны были пройти лигу, которая готовит команды к началу большой жизни - к участию в телевизионных лигах КВН. Не пройдя этот этап, возможности попасть в телевизионную лигу нет. Наша победа дает нам полное право опять поехать в Сочи и пробовать свою команду уже в одну из лиг, транслируемую на ТВ.



- То есть, возможно, вскоре мы увидим команду "Сборная Даугавпилса" на голубых экранах?



- Мы к этому стремимся.



- Сколько шагов может затребовать попадание в телевизионную лигу?



- Может хватить и одного шага - поехать в Сочи. Необходимый рейтинг у нас уже есть, есть опыт, материал, налажена работа с редакторами Высшей лиги. Кстати, в этом году нашим редактором был Максим Киселев - капитан команды КВН «Триод и Диод».



- Как происходит редакционная работа?



- Мы приезжаем за несколько дней - это обязательное условие, показываем материал, затем редакторы оценивают, что хорошо, а что плохо, бывают ситуации, когда полностью исключают номер из программы. В этом случае приходится в последнюю ночь-две писать номер заново - с нуля, а затем учить тексты, роли и репетировать материал. Работа идет в авральном режиме. Тем не менее нам это нравится - это творчество, это юмор, это определенный драйв.

В задачу редактора входит не только предварительная оценка материала, но также коррекция шуток и конкурсов. Например, на конкурс "КВН-биатлон" команда приносит редактору 40 шуток, из которых последний оставляет только 5, которые команда может озвучить - это процесс строго регулируемый. Если редактор какую-то шутку вырезал, команда не имеет права ее использовать. Импровизация как таковая может быть только в конкурсе "Разминка".



- Александр, Вы знаете КВН изнутри. Это игра политизированная? Есть ли какие-то темы, на которые наложено табу?



- Ограничения есть, но они не связаны с политикой. Есть темы, которые нельзя затрагивать, но они обусловлены гуманностью, в частности - войны, терроризм, катастрофы, трагедии. Говоря о политике - тут можно всё. Мы шутим про Латвию, например. Но, если говорить честно, не всегда это логично на тех площадках, где мы выступаем. Например, побывав в Челябинске, я могу точно сказать, что шутки про Латвию там людям непонятны. У них там представление о том, что здесь, в Евросоюзе, рай. Кстати, сравнив наши уровни жизни, могу сказать, что по сравнению с жизнью в Челябинске у нас тут действительно все не так плохо. Они о многом из того, что имеем мы, могут только мечтать, - поэтому шутить по поводу того как нам тут плохо живется, в первую очередь, некорректно по отношению к ним - к людям, которые живут на 150 евро в месяц.



- Часто приходится слышать, что менталитет "прибалтийских русских" имеет свои особенности. Можно ли это предположение применить и к юмору?



- Вообще, как такового прибалтийского юмора не существует. В любом случае все шутки заимствованы у Запада. В КВН играют русские люди по всему миру - всех нас объединяет чувство юмора. КВН был и остается популярен вот уже 55 лет, потому что юмор КВН никогда не теряет свою актуальность ввиду острых шуток на злобу дня. КВН очень здорово учит следить за ситуацией, происходящей в мире. В каждой шутке должен быть информационный повод - как в новостях. Этот принцип актуальности рождает между командами конкуренцию - все хотят шутить на самые, если так можно сказать, горячие, трендовые темы. Зачастую бывает, что у всех 12 команд в программу включена одна и та же тема. В этом случае задача редакторов - выбрать самое смешное и оставить лучшее. Несомненно, это подстегивает работать больше и писать тексты с полной отдачей и осознанием.



- Раз уж Вы затронули тему написания текстов - кто их пишет для команд, в частности - для "Сборной Даугавпилса"?



- Хотелось бы сказать, что сейчас КВН сталкивается с определенными проблемами даже в Высшей лиге - очень трудно бороться с интернетом. Все упирается в интернет-мемы, номера строятся по принципу интернет-картинок. Остается не так много команд, которые пишут для себя тексты сами. В практику КВН внедряется использование проплаченных авторов. В данном случае, наш плюс в том, что мы пишем себе тексты сами. И, что приятно, это начинают замечать. Например, у нас уже есть практика написания текстов, песен и миниатюр для других команд КВН. Мы также можем гордиться тем, что писали тексты для скетчев сериала "Саша-Таня", с успехом прошедшем на ТНТ. То есть, можно сказать, что КВН открывает границы и расширяет горизонты.



- Мы так много говорим о творческом процессе, но не говорим о людях, в этом процессе участвующих. Кто же эти люди команды "Сборная Даугавпилса", прославляющие наш город далеко за пределами нашего государства?



- Тут хотелось бы сказать о том, что изначально у нас была Латгальская лига КВН, которая, к сожалению, в этом году усилиями городской думу более не существует, но, я хотел бы отметить, что это временно. У нас в КВН играли все местные ребята из наших Даугавпилсских школ. Вот из этих творческих, активных и, главное, пишущих КВНщиков мы собрали команду "Сборная Даугавпилса по КВН". Сейчас некоторые члены команды уже являются студентами, а многие и вовсе закончили ВУЗы и перешли в более солидную возрастную категорию. Здесь важно сказать, что у юмора и у его чувства возраста нет.



- Что у команды "Сборная Даугавпилса по КВН" в ближайших планах?



- У нас большие планы на будущий год. После поездки в Сочи мы планируем получить официальный статус лиги КВН - у нас для этого все готово, и у нас для этого все есть. Когда усилиями нашей сборной в Даугавпилсе будет официальная лига КВН, город будет иметь возможность принимать огромное количество молодежи, которые будет приезжать сюда играть. Потому как приехав сыграть в официальной лиге КВН в Даугавпилсе, у команд будет возможность попасть напрямую в Сочи. Я считаю, что это уже огромное достижение. Конечно, это в первую очередь, это популяризация Даугавпилса.

Она уже сейчас происходит полным ходом. Когда мы приезжаем в разные города, разбросанные по всей карте России, на афишах крупными буквами написано - "Сборная Даугавпилса по КВН". Это, несомненно, очень приятно.



- Если же говорить о конечных целях - в чем для Вашей команды личный Эверест в КВН?



- Для всех КВНщиков он примерно одинаков - Высшая лига, Первый канал, ну, а затем - сесть в жюри. А дальше уже открываются совсем иные двери. Посмотрите как пополняется канал ТНТ; многие авторы работают на Первом канале и пишут тексты для юмористических программ, таких как Прожекторперисхилтон (над текстами работают 13 авторов), Вечерений Ургант (17 авторов) - это все КВНщики. Так что, КВНом всё не заканчивается - с него всё только начинается.



- КВН, помимо юмора и творчества, это еще и определенные затраты - на костюмы, реквизит, поездки. Вам кто-то помогает финансово?



- Долгое время нам помогали в частном порядке отдельные люди, а сейчас мы содержим команду своими силами. Конечно, это не дешевое удовольствие - каждая поездка обходится примерно в 2000 евро. В году таких поездок должно быть пять. Плюс поездка в Сочи, на которую уходит около 7 тысяч. Это существенные деньги, но опуская все финансовые моменты, КВН - это, в первую очередь, творчество и мы невероятно гордимся тем, что "Сборная Даугавпилса по КВН" достигла такого высокого уровня.