С 28 ноября филиал банка SEB в Даугавпилсе начнет работу в новых, современных и удобных для клиентов помещениях на ул. Ригас, 40. Филиал на ул. Гимназияс 12/2 будет открыт для клиентов до конца рабочего дня 25 ноября.

В новых помещениях работники продолжат предоставлять консультации клиентам, а также обслуживать сделки с наличными. Кроме того, посетителям будет доступен терминал интернет-банка. Время работы филиала останется неизменным – по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

