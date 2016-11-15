Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что в восточных районах страны сегодня обильный снегопад. Толщина снежного покрова может увеличиться на 6 см.

Напомним, что Управление коммунального хозяйства на днях сообщило, что активно борется с выпадающим снегом: техника чистит дороги, дворники убирают снег с тротуаров и дорожек и в снегопад, и после него.



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