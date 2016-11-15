В конце минувшей недели клуб "Локомотив" заключил очередной контракт на сезон 2017 года.
Соглашение достигнуто с сильнейшим итальянским гонщиком Николасом Коватти. Для стартов за клуб "Локомотив" в сезоне 2017 у него имеются некоторые отягощения, которые необходимо разрешить самому гонщику с предыдущим клубом.
Николас Коватти родился 19/06/1988 в Аргентине. В английской премьер-лиге в минувшем сезоне выступал за клуб из Ипсвича. В польской лиге Nice провел лишь одну гонку. Действующий чемпион Италии и Чемпион Европы среди пар.
Николас Коватти родился 19/06/1988 в Аргентине. В английской премьер-лиге в минувшем сезоне выступал за клуб из Ипсвича. В польской лиге Nice провел лишь одну гонку. Действующий чемпион Италии и Чемпион Европы среди пар.
По европейским меркам пятёрочка мин в месяц. Или пацан гдето влетел и опустилса.
Да зрелища даже во времена великой Римской империи стоили много и за счёт налого платильщиков.
Так что ТОВАРИЩИ пенсионеры затягивайте ремни и в очередь за билетиками на гонки уже МИРОВОГО уровня.
По европейским меркам пятёрочка мин в месяц. Или пацан гдето влетел и опустилса.
Да зрелища даже во времена великой Римской империи стоили много и за счёт налого платильщиков.
Так что ТОВАРИЩИ пенсионеры затягивайте ремни и в очередь за билетиками на гонки уже МИРОВОГО уровня.
По европейским меркам пятёрочка мин в месяц. Или пацан гдето влетел и опустилса.
Да зрелища даже во времена великой Римской империи стоили много и за счёт налого платильщиков.
Так что ТОВАРИЩИ пенсионеры затягивайте ремни и в очередь за билетиками на гонки уже МИРОВОГО уровня.
Какая разница, на что поратят деньги: на зрелища, или на бесплатный проезд пенсионеров и школьников летом!
Почему ты не скулишь, когда идешь в театр и покупаешь там билет и програмку? Театру Дума доплачивает из налогов!
Почему не скулишь когда едешь на общественном транспорте и оплачиваешь проезд? Дума дотирует ДС из налогов!И т.д.!
Ты видимо хотел круто выступить, а получилось, что показал себя глупым урлой!
ХА-ХА-ХА!!!
Почему ты не скулишь, когда идешь в театр и покупаешь там билет и програмку? Театру Дума доплачивает из налогов!
Почему не скулишь когда едешь на общественном транспорте и оплачиваешь проезд? Дума дотирует ДС из налогов!И т.д.!
Ты видимо хотел круто выступить, а получилось, что показал себя глупым урлой!
ХА-ХА-ХА!!!
Какая разница, на что поратят деньги: на зрелища, или на бесплатный проезд пенсионеров и школьников летом!
Может зарплату не по просит.
Почему ты не скулишь, когда идешь в театр и покупаешь там билет и програмку? Театру Дума доплачивает из налогов!
Почему не скулишь когда едешь на общественном транспорте и оплачиваешь проезд? Дума дотирует ДС из налогов!И т.д.!
Ты видимо хотел круто выступить, а получилось, что показал себя глупым урлой!
ХА-ХА-ХА!!!