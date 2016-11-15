22 ноября 2016 года, в 18.00, в малом зале Дворца культуры состоится юбилейный творческий вечер «Моя путеводная нить» члена Союза писателей Беларуси, Русской писательской организации Латвии и Международной ассоциации писателей Станислава Володько, организованный даугавпилсским Центром белорусской культуры.

Станислав Володько является автором нескольких поэтических книг для взрослых и сборников стихотворений, сказок и рассказов для детей на белорусском и русском языках. Его произведения публикуются в Латвии и Беларуси, были опубликованы в России, Украине, Польше, Англии. Немало стихотворений С.Володько положены на музыку композиторами Латвии, Литвы и Беларуси. Эти песни звучат в исполнении вокальных коллективов и солистов Даугавпилса и других городов Латвии, а также в других странах.



На вечере прозвучат песни на слова Станислава Володько на белорусском, русском и польском языках. В концерте выступят ансамбли Центра белорусской культуры «Купалінка», «Пралескі», «Спадчына» и «Лянок»; трио «Ластаўкі» белорусского общества «Уздым», ансамбль «Лада», коллективы Центра русской культуры - хор «Малиновый звон» и вокальный ансамбль «Вдохновение»; хор «Промень» Центра польской культуры, ансамбль из Краславы «Ноктюрн» и воспитанники Краславской школы «Варавиксне»; белорусский ансамбль «Завіруха» из Екабпилса, солисты Павел Прозор, Александр Лапа, Сергей Пиманов, Майя Калныня и Инна Кралика; барды Инга Дукшта и Елена Виткевич (Даугавпилс), Марина Карач (Браслав). Будет исполнено несколько латышских народных песен в переводе С.Володько на белорусский язык, прозвучат его стихи в исполнении членов «Уздыма» и белорусской воскресной школы «Вясёлка».



Станислав Володько награжден медалью Франциска Скарины, нагрудным знаком Министерства культуры Республики Беларусь “За вклад в развитие культуры Беларуси”, Почетной грамотой Комитета по делам религий и национальностей при Совете министров РБ и памятной медалью к 100-летию со дня рождения М.А.Шолохова “За гуманизм и вклад в славянскую культуру”.



Творческий вечер пройдет во вторник, 22 ноября 2016 года по адресу: г.Даугавпилс, ул. Смилшу, 92, Дворец культуры, малый зал.



Проведем вечер вместе в мире поэзии, музыки и танцев! Сердечно приглашаем!