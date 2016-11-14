Чтобы обеспечить прием заявлений на получение льготных проездных для проезда в городском общественном транспорте от лиц, достигших пенсионного возраста Латвийской Республики пенсии по старости пенсии по старости Латвийской Республики, задекларированных в Даугавпилсе , с 21 ноября 2016 года будет организовано обслуживание пенсионеров по следующему графику:

1. Полигона 58-3, Крыжи – каждый вторник, с 9.00 до 12.00

2. Чиекуру, 5, Поселок общества слепых – каждый четверг, с 9.00 до 12.00

3. На Лиепаяс 4, 2-й этаж - в рабочие дни, с 8.00 до 15.00

4. Виенибас, 8, в 16-м кабинете :



Понедельник с 8.00 до 17.45

Вторник с 8.00 до 16.45

Среда с 8.00 до 17.45

Четверг с 8.00 до 16.45

Пятница с 8.00 до 13.45





Для получения льготных проездных требуется подать заявление, приложив соответствующую возрасту фотографию 3x4 cм и предъявить пенсионное удостоверение.