В этом году в Даугавпилсе планируют использовать искусственный снег. Как уже сообщалось ранее, решение о создании искусственного снежного покрытия городская дума приняла, рассчитывая продлить период, когда можно заниматься зимними видами спорта и активного отдыха. Продлить зиму планируется и в расчете на привлечение туристов.
Пока снега на улицах города и площадках хватает, однако погода в последние годы весьма переменчива и нет гарантии, что настоящая снежная зима не покинет нас в ближайшие недели или месяц.
В прошлом году снежные пушки для искусственного снега брали в аренду у компании Egļu kalns. С их помощью были оборудованы снежные горки для катания на санках.
В этом году планируется засыпать искусственным снегом и лыжную трассу в Стропах.
Производством искусственного снега займется городское Управление коммунального хозяйства. Его глава Айвар Пуданс рассказал, что первые порции искусственного снега в городе планируется высыпать уже примерно через месяц. Воду предстоит брать из Стропского озера.
Все мероприятие — то есть аренда снежных пушек — обойдется примерно в 4 тыс. евро.
В прошлом году снежные пушки для искусственного снега брали в аренду у компании Egļu kalns. С их помощью были оборудованы снежные горки для катания на санках.
В этом году планируется засыпать искусственным снегом и лыжную трассу в Стропах.
Производством искусственного снега займется городское Управление коммунального хозяйства. Его глава Айвар Пуданс рассказал, что первые порции искусственного снега в городе планируется высыпать уже примерно через месяц. Воду предстоит брать из Стропского озера.
Все мероприятие — то есть аренда снежных пушек — обойдется примерно в 4 тыс. евро.
Jūs jautājat cik ilgi? Tik ilgi, kamēr mums nebūs vienaldzīga mūsu pašu un mūsu bērnu veselība, un lietderīga brīvā laika pavadīšana! Mēs esam par veselu nāciju!
Jūs jautājat cik ilgi? Tik ilgi, kamēr mums nebūs vienaldzīga mūsu pašu un mūsu bērnu veselība, un lietderīga brīvā laika pavadīšana! Mēs esam par veselu nāciju!
На лрз, в лабиекартошана и пжкх полно народу без работы и можно было дать задание своим сделать эти пушки.там ничего сложного. Так нет же. Это два.
Хватит прикрывать заботой схемы по выведению денег
На лрз, в лабиекартошана и пжкх полно народу без работы и можно было дать задание своим сделать эти пушки.там ничего сложного. Так нет же. Это два.
Хватит прикрывать заботой схемы по выведению денег
Jūs jautājat cik ilgi? Tik ilgi, kamēr mums nebūs vienaldzīga mūsu pašu un mūsu bērnu veselība, un lietderīga brīvā laika pavadīšana! Mēs esam par veselu nāciju!