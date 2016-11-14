В субботу вечером в Даугавпилсе спасли провалившегося под лед мужчину, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Около 18 был получен вызов на озеро Губище. Прибыв на место, работники ГПСС увидели в воде в 120 метрах от берега голову провалившегося под лед мужчины. С помощью досок мужчину вытащили на берег.





В ГПСС подчеркивают, что ходить по льду водоемов сейчас очень опасно.