В субботу вечером в Даугавпилсе спасли провалившегося под лед мужчину, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Около 18 был получен вызов на озеро Губище. Прибыв на место, работники ГПСС увидели в воде в 120 метрах от берега голову провалившегося под лед мужчины. С помощью досок мужчину вытащили на берег.
В ГПСС подчеркивают, что ходить по льду водоемов сейчас очень опасно.
В ГПСС подчеркивают, что ходить по льду водоемов сейчас очень опасно.
Заставить оплатить издержки за его вытаскивание из проруби, что-бы в следующий раз головой думал! И штраф за нахождение ла льду. А вообще штук 11 придурков насчитал в субботу и воскресение с ящиками, купающих червяков на Губище!
Заставить оплатить издержки за его вытаскивание из проруби, что-бы в следующий раз головой думал! И штраф за нахождение ла льду. А вообще штук 11 придурков насчитал в субботу и воскресение с ящиками, купающих червяков на Губище!
А если бы рыбаки видели, куда лезть, а куда нет, по твоим словам, то небыло каждый год десятка- другого утопленников! Вам-бы мозгов купить, а не воблеры с балансирами, как тут рекламируют...
А если бы рыбаки видели, куда лезть, а куда нет, по твоим словам, то небыло каждый год десятка- другого утопленников! Вам-бы мозгов купить, а не воблеры с балансирами, как тут рекламируют...