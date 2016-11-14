В этом году до 18 октября в Латвии были зарегистрированы 326 ДТП с участием лесных зверей, свидетельствуют статистические данные Госполиции.

Больше всего аварий, в ходе которых автотранспорт столкнулся с лесным животным, зарегистрировано в Елгавском крае. На втором месте оказался Даугавпилсский край.



Представители правоохранительных органов напоминают автоводителям, что сбив на дороге животное, независимо от того, домашнее оно или дикое, водитель обязан сообщить о происшествии полиции. Последние в свою очередь проинформируют другие службы. Покидать место ДТП запрещено. В случае, если вы заметили на дороге уже сбитое животное, также необходимо сообщить в полицию по номеру 110.