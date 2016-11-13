Латвия и на границе с Белоруссией построит забор, чтобы обезопасить себя от людей, незаконно пересекающих границу, сказал начальник Государственной погранохраны Нормунд Гарбарс.

В бюджете следующего года предусмотрены средства на разработку проекта обустройства приграничной полосы на границе Латвии и Белоруссии, сообщил он. Учитывая, что подобный опыт уже есть латвийско-российской границе, больших изменений не предвидится и проект будет реализован на таких же принципах.



Работы по обустройству приграничной полосы между Латвией и Белоруссией могут начаться не ранее, чем через год, и, конечно, на отдельных участках появится забор, но на данный момент пока неизвестно, какой именно длины он будет.



Как сообщалось, весной этого года на латвийско-российской границе построены первые три километра забора, который станет одним из способов для задержания нелегальных мигрантов. Первый участок забора на границе построен на территории Лудзенского управления.

Минимальная высота забора на латвийско-российской границе составит 2,70 метра. Всего планируется построить 92 км забора на отдельных участках границы.