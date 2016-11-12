В польских чемпионатах идет активное подписание новых контрактов. «Локомотив» также не стоит в стороне. Ранее 7sport.lv сообщал об уходе Анджея Лебедева, а также привлечении в клуб российского гонщика Сергея Логачева. На днях «Локомотив» подписал еще двоих спортсменов.

Был продлен контракт с Кястасом Пуоджуком, а также клуб достиг соглашения с финским гонщиком Тимо Лахти. В минувшем сезоне спидвеист гонял за «орлов» из Лодзи, с которым добрался до финала NICE лиги и попортил не мало нервов «Локо». В двух финальных гонках Тимо привез 26 очков. В списке гонщиков лиги у финна 22-е место со средним показателем – 1,948.



Дважды Т. Лахти числился в составе «Локомотива», но не одной гонки так и не провел за даугавпилсский клуб. За эти годы спортсмен достиг прогресса и наверняка проведет не один матч в рядах «Локо».



Т. Лахти чемпион Финляндии 2016, стартовал в чемпионат Финляндии, Дании и двух шведских лигах. С «Rospiggarna speedway» стал чемпионом Швеции, показатель – 1,842. Во второй шведской лиге (алсвенскан) был лидером клуба «Griparna Nyköping», показатель – 2,381. Команда добралась до финала, но проиграла.



Стало известно, что «Локомотив» покинет Фредерик Линдгрен. Швед в «Локомотиве» выступал два года. Он удачно провел минувший сезон, ему поступило несколько предложений из экстралиги. Он выбрал Рыбник, в котором в сезоне – 2017 будет выступать вместе с Григорием Лагута. Кроме этого Фредерик попал в топ-15 мировой серии гран-при на следующий сезон.