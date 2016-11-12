Уже 1 декабря в Даугавпилсском театре состоится премьера лирической комедии «Влюбился дурак в дурочку» (Iemīlējās muļķis muļķītē) в постановке режиссера Дж. Дж. Джилинджера. Художественный руководитель театра Дайлес ставил спектакли не только в своем театре, но и в Латвийском Национальном театре, Новом Рижском театре, Лиепайском театре, Валмиерском драматическом театре и др. В Даугавпилсе он будет работать впервые.

В основе постановки «Влюбился дурак в дурочку» лежит пьеса «Жульета» современного русского драматурга Сергея Руббе в переводе Илмара Шляпина. С. Руббе живет в Германии, его трагикомедия «Жульета» получила главный приз на международном конкурсе «Баденвайлер-2010», в котором участвовали литераторы, пишущие на русском языке, но живущие за пределами России.



Пьеса рассказывает о двух людях, обиженных судьбой. И судьба же сводит их вместе. Джульетта – странная девушка, смотрящая на мир влюбленными глазами. Она никому не нужна, даже своей семье. Рахманов – бывший цирковой актер, который после полученной травмы переквалифицировался в фокусника и дурачит людей. В один прекрасный день циник Рахманов встречает странную Джульетту; два абсолютно разных мира соприкасаются, и жизнь обоих героев бесповоротно меняется.



Оформлением спектакля «Влюбился дурак в дурочку» занимается сценограф Кристиан Бректе, художник по костюмам – Анна Хейнрихсоне. В главных ролях – Андрис Булис и Занда Манкопа.



Премьера – 1 декабря в 18:30. Следующий спектакль – 2 декабря в 18:30.



Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.