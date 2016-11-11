Портал "Наша" уже неоднократно писал о 73-летнем жителе Даугавпилсского края, который покоряет Youtube снятыми видеороликами.

Популярность в интернете жителю Шедерской волости принес видеоролик, в котором он утопил свой автомобиль в 12 тысячах литрах кока-колы. С помощью данного газированного напитка и 40 кг соды пенсионер проводил эксперимент по избавлению автомобиля от ржавчины. На проведение опыта активному пенсионеру потребовалось 8 тысяч евро.



В продолжении был снят видео сюжет о том, как машину доставали из "бассейна" с колой при помощи трактора.



Вчера, 10 ноября, в Youtube появилось новое видео экстремального даугавпилчанина. На этот раз дедушка взорвал свой автомобиль, предварительно оснастив его десятками воздушных шаров.



Как сообщается в финале клипа, если видео наберет 5 тысяч лайков, пенсионер купит 5 тысяч воздушных шаров и передаст в детский дом.

Судя по просмотрам, вероятнее всего, в ближайшее время латгальский пенсионер порадует детишек приятным подарком.