Во время визита делегации Даугавпилсского края в самоуправление города Телави был подписан протокол намерений о сотрудничестве между муниципалитетами.

Со стороны самоуправления Даугавпилсского края документ подписала председатель думы Янина Ялинска, а со стороны грузинского города мэр Телави Платон Калмакхелидзе.



В ходе визита в Телави представители краевой думы Даугавпилса ознакомились с самоуправлением, обговорили возможности сотрудничества, а также приняли участие в празднике города.