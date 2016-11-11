13 ноября отмечается Международный день незрячих. В 2016 году эта дата совпала с 90-летием Центрального управления общества слепых Латвии. В Риге и Даугавпилсе прошли мероприятия, посвящённые этим знаменательным событиям. В сентябре в столице Латвии прошла выставка художественных работ четырёх территориальных организаций из Даугавпилса, Елгавы, Балви и Цесиса. Все они участвовали в проекте Центрального управления общества слепых Латвии.

10 ноября в фойе Даугавпилсской думы открылась выставка представленных в Риге творческих работ городского общества слепых под названием «Tumsai ir krāsas» («В темноте есть краски»). На встрече присутствовали представители Центрального управления и администрации города. Открывая встречу, управляющая делами Даугавпилсского самоуправления Ольга Ессе поблагодарила членов организации за энергию, активность и замечательные работы.

При написании картин использовалась особая техника обучения. Сначала автор на ощупь изготавливал на холсте отдельные фигуры, потом они заполнялись краской и составлялись в целостную композицию. На выставке представлены также изделия из керамики – результат совместного творчества с художником Майритой Фолкмане. Для инвалидов по зрению это первый опыт работы с глиной.

Они демонстрируют неограниченные творческие способности и стремление учиться. Благодаря обучающим проектам Центрального управления общества слепых Латвии пятеро даугавпилчан получили профессию массажиста. В Даугавпилсском обществе слепых, которым на протяжении 45 лет руководит Мария Иванова, есть своя библиотека, свой Дневной центр реабилитации, свои поэты, певцы и музыканты. На мероприятии они выступили с небольшим концертом.

Выставка на первом этаже Даугавпиллской городской думы (ул.Кр.Валдемара,1) открыта до 17 ноября.