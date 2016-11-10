На территории Даугавпилсской крепости реализуется немало масштабных проектов, однако кроме крупных сооружений здесь много объектов, которые представляют культурно-историческую ценность и тоже нуждаются в восстановлении. В их числе памятник солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка Земгальской дивизии, павшим в Освободительной войне Латвии. Он был установлен в Комендантском саду по инициативе самих воинов на ими же собранные средства и торжественно открыт 14 ноября 1924 года.

Девизом полка стали слова «Твой народ не пропадёт, когда ты пойдёшь умирать за народ». Они были высечены на плите, которую разместили на одной из сторон памятника. Время его не пощадило, менялись власти, насаждались новые символы. В бытность Советского Союза памятник использовали для размещения бюстов вождей мирового пролетариата.

Долгие десятилетия памятник павшим солдатам простоял на своём месте, горожане его не замечали, а краеведы, специалисты и самоуправление были практически бессильны. В результате мемориальное место стало разрушаться, в основании появились трещины. В прошлом году энтузиасты своего дела и работники Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости Янис Островскис, Артём Махлин и Марис Грунскис создали общество «Daugavpils mantojums» (Наследие Даугавпилса). Судя по названию, у организации большие планы, но первостепенной задачей она считает восстановление памятника солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка.

Инициативу общества финансово поддержали Государственный фонд культурного капитала и дважды Даугавпилсская городская дума. Своими пожертвованиями активно помогают горожане и гости города. На вырученные деньги по заказу общества было проведено детальное исследование памятника, началась разработки технического проекта.

Полностью восстановить памятник павшим солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка Земгальской дивизии Латвийской армии в саду Даугавпилсской крепости планируется к 18 ноября 2018 года – 100-летнему юбилею Латвии. Сбор пожертвований продолжается. Оставить их можно в Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости или перечислить на банковский счёт. Дополнительная информация на сайте общества dmantojums@gmail.lv или по тел. 28445071. В настоящее время готовятся документы к передаче Комендантского сада в собственность городского самоуправления.