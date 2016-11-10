Сегодня утром на радиостанцию «Алиса+» стали звонить жители и жаловаться на то, что в 9 утра по тротуарам на ул. 18 Новембра, а также ул. Шаура и ул.Страдниеку (так пролегал маршрут) пройти можно было лишь по узкой протоптанной тропинке. Люди были возмущены тем, что утром, когда все спешат на работу и по делам, снег с дорожек не убран.

Однако, отвечая на жалобу горожан, руководитель Управления коммунального хозяйства Айвар Пуданс рассказал, что с расчисткой дорог и тротуаров от снега в городе все в порядке. Уборка идет по графику. Дороги техника выезжает чистить с 4 утра, дворники убирают снег с тротуаров с 6.30. Снег чистится и в снегопад, и после него. А предъявляя претензии на плохо выполняемую работу коммунальщиков, нужно предъявлять факты.



Вот и снова две правды: у каждой стороны своя.