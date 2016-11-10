В программу столетия Латвии включено более 800 мероприятий, рассказала на пресс-конференции министр культуры Даце Мелбарде. Работа над планом праздника завершилась, и он подан на рассмотрение правительству.

В программе предусмотрено более 300 событий национального значения, более 100 проектов, поддерживаемых Государственным фондом капитала культуры, а более 400 мероприятий организуют самоуправления.



По словам министра, план разделен на части в соответствии с пятью годами празднования юбилея, каждая из которых имеет свое название. Так, 2017 год пройдет под названием "Воля", потому что именно 100 лет назад решалась судьба Латвии. 2018 году дано название "Рождение", 2019 год назван "Героическим", 2020 год — "Свобода", а 2021 год — "Становление".



Мелбарде подчеркнула, что важны постоянные ценности, поэтому в ходе подготовки к столетию Латвии будет приводиться в порядок инфраструктура, предстоит издать Национальную энциклопедию, снять несколько фильмов, издать книги, разработать туристические маршруты и др.



Начальник отдела общественных отношений Государственной пограничной охраны Оскар Индриксонс сообщил, что праздник начнется акцией посадки 100 дубов вдоль границы страны.



Напомним, что в Даугавпилсе также решили в честь столетия Латвии посадить дубы. 100 деревьев будут высажены следующей весной на Слободке.