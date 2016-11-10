5 ноября в литовском городе Каунас состоялся XIII международный турнир по карате “Tiger Way”. В соревнованиях принимали участие более 300 каратистов из клубов Литвы, Латвии, Беларуссии и Польши.

Турнир проходил на 4 татами в различных возрастных категориях по КАТА (комплексы) и КУМИТЕ (поединки). В жёсткой конкурентной борьбе сборная команда “LFSKA” завоевала 11 призовых мест. Чемпионами в своих категориях стали Александра Петровска, Лаура Алексеева, Михаил Сазонов, Дмитрий Звонков и Никита Шумин, серебро у Владислава Кавецкиса и бронза у Эдварда Юршенса (дважды), Эдвина Юршенса и Вилниса Кокинса (дважды).



Команда “LFSKA” заняла почётное 5 место в общекомандном зачёте среди 19 команд, представленных на турнире.



Во время совещания по итогам чемпионата президент даугавпилсской Академии карате Андрей Комар провёл переговоры с представителями федераций и клубов по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.



Впереди у каратистов из даугавпилсской Академии карате “LFSKA” много ответственных стартов, а главный из них, это международный турнир по карате “Baltic Funakoshi Cup”, который состоится 3 декабря в Даугавпилсе.



Администрация Академии Карате “LFSKA” благодарит всех тренеров, спортсменов и партнёров за целеустремлённость и поддержку!