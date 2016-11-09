В этом году состоится третий конкурс «Награда года для предпринимателей Латгальского региона». В этом году выдвинуты 16 претендентов.

Имена победителей станут известны в течение недели. Они будут названы в различных категориях: «Самый крупный плательщик налогов», «Самый крупный работодатель», «Социально ответственное предприятие», «Крестьянин года», «Молодой коммерсант года».



Цель конкурса — это чествование предпринимателей Латгальского региона планирования, которые активно работают в своих отраслях, развивая предпринимательскую среду в регионе и способствуя узнаваемости латгальского предпринимательства.