Строительные работы на различных объектах города в этом году затянулись, однако все они будут завершены к концу ноября. Об этом сообщил на минувшей пресс-конференции в думе руководитель Управления коммунального хозяйства Айвар Пуданс.

Он пояснил, что на данный момент завершаются работы возле оз. Пороховка. Там строят пешеходные дорожки. Освещение у водоема уже подключено.

На другом объекте, возле р. Шуницы также продолжаются работы. Подъездной путь к реке уже заасфальтировали, осталось установить светильники для освещения территории и мост через речку.



Что же касается дорожного ремонта на улицах Селикату, Рупниецибас и Дундуру, там, по словам вице-мэра П. Дзалбе, работы могут продолжаться и в ноябре, и в декабре.