Чтобы избежать больших очередей в конце года, Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» просит жителей не затягивать до последнего момента оформление жилищных пособий на оплату теплоэнергии и приобретение топлива для индивидуального отопления, а также оформление пособий на компенсацию медикаментов.

Служба будет благодарна, если жители подадут заявления на эти виды социальной помощи до 15 декабря 2016 года.

Напоминаем также, что подать заявления на все виды социальной помощи Даугавпилсского самоуправления можно в электронном виде, используя услугу «Э-заявление учреждению» на портале www.latvija.lv