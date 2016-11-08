В преддверие Дня Лачплесиса Министерство обороны призвало жителей Латвии приколоть к одежде красно-бело-красную ленточку. Ее следует сложить буквой V и носить концами вверх.
В этом году Министерство обороны подготовило 10 км. или 71 000 ленточек, из которых 26 000 останутся в Риге, а 45 000 отправились в регионы.
Как сообщает ведомство, в городах Латвии, в том числе и в Даугавпилсе, состоятся встречи с солдатами и земессаргами. Можно будет получить и ленточку. В нашем городе они доступны в Даугавпилсском художественном и краеведческом музее, Даугавпилсском государственном техникуме, Даугавпилсском строительном техникуме.
Как сообщает ведомство, в городах Латвии, в том числе и в Даугавпилсе, состоятся встречи с солдатами и земессаргами. Можно будет получить и ленточку. В нашем городе они доступны в Даугавпилсском художественном и краеведческом музее, Даугавпилсском государственном техникуме, Даугавпилсском строительном техникуме.
ЭТО я носить не стану.
ЭТО я носить не стану.
Сошью такие штаны и не приебетесь- страны нет.А на оскорбление чувств плевать.
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Сошью такие штаны и не приебетесь- страны нет.А на оскорбление чувств плевать.
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Ты не поняла мое отношение к такому.который флаг готов к ж опе клеить
Ты не поняла мое отношение к такому.который флаг готов к ж опе клеить
значки.
Я не ношу ленту 9 мая.зато набрал полдюжины на улице 10 числа и отдал такому.кто носит.Тот с кислой миной взял
СЛАВА ЛАТВИИ!