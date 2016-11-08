В гордуме сообщили, что объявлен конкурс "Обеспечение услуги обхозяйствования мусора для нужд Даугавпилсского самоуправления". Претенденты смогут подать свои предложения на конкурс до 16 декабря в 308 каб. думы. Уже в следующем году вывозом мусора в городе может заняться другая фирма.
Напомним, что с 2014 года данную услугу городу оказывает компания Clean R, договор с которой был заключен на три года. Однако на протяжении всего времени от Даугавпилчан регулярно поступали жалобы на качество оказываемой услуги: жителей не устраивали ни график и частота вывоза бытовых отходов, ни количество контейнеров во дворах, ни неаккуратность сотрудников фирмы. Насколько лучше будет следующий оператор, покажет время.
Так что Даугавпилс обкрадывают не только Вас- даугавпилчан, но и рижан. Интересно сколько городов присоединиться к этой проблеме в Латвии. Не уж то поголовное воровство в коммунальной сфере всего государство не является поводом для возбуждения следствия о мошенничестве в особо крупных размерах государственной полицией, прокуратурой, KNABU?
Поражает и тот факт, всюду где это воровство происходит во главе самоуправлений стоит якобы всемогущий Центр Согласия. А во главе всей фракции Центра согласия стоит сам мер Риги Нил Ушаков. Или Нилу нет дела до рижан, даугавпилчан, али лепка снеговиков в межапарке - архиважнее запятнаной чести целой партии?