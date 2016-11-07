В минувший четверг информационное пространство Даугавпилса (и не только его) оказалось потрясенным заявлением, которое сделал экс-мэр Даугавпилса и депутат Сейма Латвии Рихард Эйгим. Его выступление уже принесло первые, и весьма разнообразные, результаты.

Даугавпилс в очередной раз поставил информационный рекорд. В новейшей истории Латвии мало (если вообще есть) примеры заявлений публичных персон о «подноготной» дворцовых переворотов. А уж таких заявлений — подробных, с указанием количества наличных денег, потраченных на подкуп, и иных коррупционных схем — причем, сделанных в адрес действующего мэра — не было точно.



Заявление Р.Эйгима выходит за пределы города и еще по нескольким причинам. Во-первых, являясь сам депутатом от СЗК, он не мог остаться в стороне от войны за передел сфер влияния между СЗК, стремительно набирающей силу, и разлагающимся «Единством», к которой, косвенно, принадлежит главный объект выступления — Янис Лачплесис. Так что, с изрядной долей вероятности можно сказать, что без согласования с самыми верхами в СЗК подобное заявление сделано быть не могло. Да и для СЗК второй по величине город Латвии — достойная цель.



Иными словами, прикрытие у Р.Эйгима в этот раз, действительно, лучше того, что было раньше. В противном случае, учитывая структуру городских СМИ, подобное заявление можно было считать политическим самоубийством. Ладно Янис Лачплесис, но мало кто из политиков рискнет критиковать публично «хозяйку Медной горы», как иногда называют владелицу Dautkom Елену Панкевич. Многие помнят, что произошло между ней и Жанной Кулаковой накануне предыдущих муниципальных выборов. И чем эти выборы закончились при информационной поддержке Dautkom.



Любопытный момент — Рихард Эйгим упомянул о начатом в KNAB уголовном деле, расследование которого стало возможным после ухода из бюро Юты Стрике, заместителя директора этой службы. Ни для кого не является секретом, что Юту Стрике и Елену Панкевич связывают крепкие, если не сказать, дружеские отношения. Так что, вот и ответ на вопрос о том, почему дело не было начато раньше. Было бы начато раньше, безусловно, и было бы закрыто. То, что административный ресурс стороны задействовать не стесняются — доказано хотя бы историей с вице-мэром Ширяковым накануне прошлых выборов в городскую думу.



Это, так сказать, общая картина. А последствия заявления сильно удивили. Как будто бы подтверждая заявление, сделанное Р. Эйгимом о тесных отношениях Dautkom с нынешней городской властью, информационные ресурсы города, входящие в состав Dautkom, достаточно оперативно распространили сначала заявление мэра города Яниса Лачплесиса, а затем последовала целая волна «разоблачительных» материалов про его конкурентов. Эдакая поспешная и вряд ли правильная контратака.



Портал «Нашей» был буквально атакован на следующий день после выхода статьи, в пятницу. По косвенной информации, многие из комментариев, направленных против Р. Эйгима и в защиту Я.Лачплесиса, писались с одних и тех же компьютеров. «Фабрика троллей», очевидно, включилась в работу. По активности читателей заметно — основная волна негативных комментариев под текстом приходится именно на рабочее время пятницы. И поразительно совпадает с графиком работы думских учреждений.



Судя по всему, неделя будет оживленной.



К слову, в продолжении этого скандала в любом его проявлении нынешний мэр города вряд ли заинтересован — каждое упоминание о скандальных событиях 2009-го и трудностях сегодняшнего дня разрушают лубочно-позитивную картинку происходящего в городе, с таким трудом создаваемую в СМИ на средства городского бюджета.