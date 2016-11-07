В субботу, 5 ноября, в Латгалии 16-летний парень, разделывая мясо, нечаянно отрубил себе палец и получил серьезную травму ладони, сообщила СМИ представитель Неотложной медицинской помощи (НМП) Илзе Букша.

Парень отрубил один палец и еще несколько травмировал. Пальцы пришлось частично ампутировать.



Подросток был доставлен в Рижскую больницу, где его травмами занялся микрохирург.



Всего за субботу служба НМП получила 1109 вызовов, из которых 214 были связаны с различными травмами.