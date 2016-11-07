Завершился конкурс "Я для своей Родины", организованный комиссией Сейма по охране, внутренним делам и предотвращению коррупции в сотрудничестве с Центром информации и Яунсардзе.

Готовясь к Дню Лачплесиса и ожидаемому празднику столетия Латвии, молодежь в возрасте от 15 до 20 лет приняла участие в фотоконкурсе. Работы ребят могли отражать участие в творческих и образовательных проектах, благотворительных мероприятиях, праздники и традиции. Целью конкурса были способствование развитию у молодежи патриотизма и интереса к защите и безопасности государства.



В конкурсе приняли участие 56 авторов с 133 работами. Среди победителей оказались две школьницы из Даугавпилса: Мегия Пипина (12 средняя школа) и Мадара Штасане (Школа "Виенибас").



Победителей ждет посещение Адажского военного гарнизона и Сейма, а также сюрпризы и награды. Фотоработы молодых людей будут выставлены в здании Сейма. Подарки получат и учителя, побудившие детей принять участие в конкурсе.